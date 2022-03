Avv. La Marca: “L’obiettivo richiesto in questa stagione è quello di riportare il Napoli in Champions”

L’avvocato Domenico La Marca, esperto di diritto sportivo, ha parlato ai microfoni di “1 Football Club” su 1 Station Radio.

Napoli-Milan – “E’ stata una partita mediocre dove ha avuto la meglio la squadra che per certi versi è apparsa più matura. Il Napoli ha mostrato dei limiti mentali, tre indizi fanno una prova: nelle tre sfide di cartello di questo 2022 con Inter, Barcellona e Milan al Maradona sono arrivate due sconfitte e un solo pareggio. Difatti dopo un incoraggiante inizio appena l’undici di Pioli ha alzato la testa, gli azzurri hanno perso fiducia e smalto. Purtroppo, quando non si riesce ad essere superiori attraverso il gioco a fare la differenza sono l’intensità e la vigoria fisica ed in questo fondamentale l’undici di Pioli, come sul piano tattico, è stato superiore rispetto ai rivali.”

Spalletti – “Ritengo Spalletti un ottimo allenatore, uno che riesce a migliorare i propri calciatori. Di certo l’obiettivo richiesto in questa stagione è quello di riportare il Napoli in Champions League e gli azzurri sotto la sua gestione tecnica sono sempre stati saldamente nelle primissime posizioni. A prescindere da come andrà questo campionato, sono curioso di vedere come evolverà il Napoli targato Spalletti, soprattutto con delle risorse disponibili sul mercato, mi auguro di vedere una rosa che possa soddisfare appieno le esigenze del tecnico.”

Lotta per lo scudetto – “E’ un campionato livellato verso il basso, come già mi sono permesso di dire in altre interviste, le tre davanti sono le reali padrone del loro destino. Di certo in questo girone di ritorno il ruolino di marcia di chi sta davanti è stato sotto la media e tale fattore ha favorito il potenziale ritorno della Juventus di Allegri, che però per rientrare concretamente in gioco per lo scudetto deve sempre sperare nei passi falsi di ben tre squadre.”

La Salernitana – “Mi dispiace per la Salernitana purtroppo il presidente Iervolino e il direttore Sabatini forse sono arrivati troppo tardi per tentare una salvezza che appare miracolosa. Ovviamente parliamo di una proprietà forte che ha dimostrato di essere un’eccellenza dell’imprenditoria e credo che a Salerno si possano gettare le basi per un progetto vincente a prescindere da tutto. Il primo vero colpo è stato di puntare su un fenomeno come Sabatini che è stato abile ad allestire in tempi record una squadra che potenzialmente può tentare l’impresa ma che in caso di una malaugurata retrocessione non comporterà alla Salernitana di ritrovarsi con ingaggi eccessivi e giocatori poco motivati in cadetteria, così da poter pianificare senza grosse problematiche un nuovo e concreto progetto tecnico.”

Intervento Fifa – “A seguito di quanto purtroppo sta accadendo in Ucraina, la Fifa di concerto con la Uefa ha deciso di modificare temporaneamente il Regolamento sullo status e sul trasferimento of Players (RSTP). Si tratta di un allegato con valenza temporanea intitolato “Norme temporanee per affrontare la situazione eccezionale derivante dalla guerra in Ucraina”.

Per quanto riguarda la situazione in Ucraina, a meno che le parti non si accordano diversamente, tutti i contratti di lavoro di giocatori e allenatori stranieri con i club affiliati alla Federcalcio ucraina (UAF) si intenderanno automaticamente sospesi fino al termine della stagione in Ucraina (30 giugno 2022), senza che sia necessario alcun intervento delle parti in tal senso.

Per quanto riguarda la situazione Russia al fine come dice il comunicato di facilitare la partenza di giocatori e allenatori stranieri dal paese, nel caso in cui i club affiliati alla Federcalcio russa (FUR) non raggiungano un accordo reciproco con i medesimi prima o il 10 marzo 2022 e salvo diversamente concordato per iscritto, questi ultimi avranno il diritto di sospendere unilateralmente il rapporto di lavoro con i club fino al termine della stagione in Russia (30 giugno 2022).

Pertanto giocatori e allenatori saranno considerati “fuori contratto” fino al 30 giugno 2022 e liberi di firmare con un altro club senza subire conseguenze di alcun genere anche in federazioni ove il periodo di iscrizione è chiuso entro la data del 7 aprile 2022.

Un altro limite previsto è che i club hanno il diritto di registrare un massimo di due giocatori che hanno beneficiato dell’eccezione.

Ovviamente tali limiti sono finalizzati a rispettare la regolarità dei campionati.

In Italia si ricorda che bisognerà rispettare il limite previsto per gli slot per gli extracomunitari, pertanto chi ha le caselle occupate non potrà usufruire di questa eccezione per quanto riguarda la possibilità di stipulare accordi con giocatori non comunitari.

Altro aspetto fondamentale per la Fifa è la tutela dei minori in fuga dall’Ucraina, i quali saranno ritenuti conformi ai requisiti dell’articolo 19 comma 2 d) del RSTP, che esonera i minori rifugiati dalla norma che impedisce il trasferimento internazionale di giocatori prima dei 18 anni.”