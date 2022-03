Abramovich, beni congelati dal governo inglese: anche il Chelsea

Beni congelati, Chelsea compreso ed il club non può essere venduto. Il governo inglese ha sanzionato in questo modo Abramovich. A darne la notizia il giornalista del Times, Steven Swinford, attraverso Twitter. Il proprietario della squadra è uno dei sette oligarchi colpiti dal provvedimento. Il Chelsea potrà proseguire nella ordinaria attività, ma non potrà vendere i biglietti (solo gli abbonati potranno assistere alle partite). Il club non può essere venduto e in ogni caso a lui non andrebbe un soldo. Abramovich non può viaggiare nel Regno Unito e non può condurre transazioni finanziarie con qualsiasi individuo o azienda in Inghilterra, anche il Chelsea, quindi, è in una sorta di limbo. Mercato bloccato, consentito solo il pagamento degli stipendi. Ovvio che si tratta delle conseguenze di quanto sta accadendo tra Russia ed Ucraina.