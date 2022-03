Jacobelli, giornalista: “L’equilibrio al vertice è palese, si deciderà alla fine”

A Radio Marte è intervenuto Xavier Jacobelli, giornalista: “Juventus può reinserirsi per la lotta Scudetto? Ci sono sorpassi, sconfitte inattese, frenate. Nonostante la delusione recente il Napoli è pienamente in corsa, l’equilibrio al vertice è palese, la situazione si deciderà alla fine ma il Napoli ha chance notevoli per il titolo, così come Inter e Milan. In una stagione così logorante non si può giocare sempre al 100%. Nonostante il vantaggio del Milan tutto è ancora aperto.”