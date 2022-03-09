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Ufficiale – Serie B, gli arbitri della 10ma: Giua per il Benevento

By Gabriella Calabrese
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Si rendono noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V.A.R e degli A.V.A.R che dirigeranno le gare valide per la 10ª giornata di ritorno del Campionato di Serie B 2021/22 in programma sabato 12 marzo.

PARMA – CITTADELLA    Venerdì 11/03 h. 20.30

MARCHETTI

RASPOLLINI – FIORE

IV:      ARENA

VAR:     SERRA

AVAR:       AFFATATO

 

LECCE – BRESCIA    h. 14.00

FABBRI

CARBONE – ALASSIO

IV:       ANGELUCCI

VAR:     ABBATTISTA

AVAR:       ROSSI C.

 

REGGINA – PERUGIA    h. 14.00

RAPUANO

SCATRAGLI – SACCENTI

IV:     CARRIONE

VAR:     PEZZUTO

AVAR:     MASTRODONATO

 

TERNANA – COSENZA    h. 14.00

BARONI

LANOTTE – GARZELLI

IV:      FIERO

VAR:     DI MARTINO

AVAR:     CAPALDO

 

BENEVENTO – CROTONE    h. 16.15

GIUA

GUALTIERI – D’ASCANIO

IV:     EMMANUELE

VAR:     MARINELLI

AVAR:      SECHI

 

FROSINONE-ALESSANDRIA     h. 16.15

COLOMBO

SCARPA – MUTO

IV:     DI CAIRANO

VAR:     MARINI

AVAR:     LOMBARDO

 

MONZA – LR VICENZA     h. 16.15

MINELLI

YOSHIKAWA – CIPRIANI

IV:       VIRGILIO

VAR:     PAIRETTO

AVAR:     ROSSI M.

 

PORDENONE – COMO     h. 16.15

MIELE G.

PAGNOTTA – DELLA CROCE

IV:     VILLA

VAR:      PICCININI

AVAR:       MARCHI

 

SPAL – ASCOLI     h. 16.15

PATERNA

MIELE D. – NUZZI

IV:       TURRINI

VAR:      GHERSINI

AVAR:      CECCONI

 

PISA – CREMONESE

PRONTERA     Domenica 13/03 h. 15.30

MONDIN – PAGLIARDINI

IV:     COSTANZA

VAR:     DIONISI

AVAR:      COLAROSSI

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