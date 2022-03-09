Ufficiale – Serie B, gli arbitri della 10ma: Giua per il Benevento

Si rendono noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V.A.R e degli A.V.A.R che dirigeranno le gare valide per la 10ª giornata di ritorno del Campionato di Serie B 2021/22 in programma sabato 12 marzo.
PARMA – CITTADELLA Venerdì 11/03 h. 20.30
MARCHETTI
RASPOLLINI – FIORE
IV: ARENA
VAR: SERRA
AVAR: AFFATATO
LECCE – BRESCIA h. 14.00
FABBRI
CARBONE – ALASSIO
IV: ANGELUCCI
VAR: ABBATTISTA
AVAR: ROSSI C.
REGGINA – PERUGIA h. 14.00
RAPUANO
SCATRAGLI – SACCENTI
IV: CARRIONE
VAR: PEZZUTO
AVAR: MASTRODONATO
TERNANA – COSENZA h. 14.00
BARONI
LANOTTE – GARZELLI
IV: FIERO
VAR: DI MARTINO
AVAR: CAPALDO
BENEVENTO – CROTONE h. 16.15
GIUA
GUALTIERI – D’ASCANIO
IV: EMMANUELE
VAR: MARINELLI
AVAR: SECHI
FROSINONE-ALESSANDRIA h. 16.15
COLOMBO
SCARPA – MUTO
IV: DI CAIRANO
VAR: MARINI
AVAR: LOMBARDO
MONZA – LR VICENZA h. 16.15
MINELLI
YOSHIKAWA – CIPRIANI
IV: VIRGILIO
VAR: PAIRETTO
AVAR: ROSSI M.
PORDENONE – COMO h. 16.15
MIELE G.
PAGNOTTA – DELLA CROCE
IV: VILLA
VAR: PICCININI
AVAR: MARCHI
SPAL – ASCOLI h. 16.15
PATERNA
MIELE D. – NUZZI
IV: TURRINI
VAR: GHERSINI
AVAR: CECCONI
PISA – CREMONESE
PRONTERA Domenica 13/03 h. 15.30
MONDIN – PAGLIARDINI
IV: COSTANZA
VAR: DIONISI
AVAR: COLAROSSI