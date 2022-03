Tosto, agente: “Di Lorenzo? Giocatore mostruoso, ha doti atletiche uniche”

Su Radio Marte, è intervenuto Vittorio Tosto, agente, ecco le sue parole: “Il campionato del Napoli inizia oggi. Tra marzo e aprile bisogna arrivare slanciati, con forza e rincorsa. Lozano e Politano hanno ancora tanto da dare, anche a livello di orgoglio. Osimhen è un giocatore che può fare qualsiasi cosa all’interno dei 90′. Insigne vuole lasciare qualcosa di straordinario. Ci sono motivazioni importanti. I numeri non premiano questi giocatori ma nel rush finale possono dare di più, a differenza di altri che magari hanno dato tutto. Non bisogna farsi prendere troppo dallo scontro diretto perso contro il Milan. Nel calcio, quando c’è dietro del potenziale, le cose cambiano dalla sera alla mattina. Occhio seriamente al Napoli perché in queste 10 giornate ha dei singoli che possono fare la differenza e sono tra i primi in Italia.

Di Lorenzo? A Empoli non ha saltato nemmeno un allenamento. E’ una macchina, giocatore mostruoso, atleticamente ha doti naturali e uniche”.