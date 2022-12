TELECLUB ITALIA – A. Sacco (dir. ilnapolionline.com): “Cambio modulo? Farei due modifiche per chiudere la stagione al meglio”

Nel corso di Tele Club Italia, durante la trasmissione “All Club Italia News”, condotto da Francesco Molaro, è intervenuto il direttore de “ilnapolionline.com” Alessandro Sacco. “Nella classifica del girone di ritorno, il Napoli è terzo alle spalle di Juventus e Milan, questo perchè con il calendario asimmetrico, i valori sono cambiati, compreso il mercato di Gennaio. Sulla sfida di domenica al “Maradona” credo che tatticamente Pioli ha trovato le giuste contromosse, vedi Kessie su Fabian Ruiz, ma anche l’imprevedibilità di Leao sulla fascia sinistra. Sull’esterno portoghese, il migliore del campionato, la squadra di Spalletti ha pagato la giornata no di Politano che non ha dato una mano in fase difensiva. Sul cambio modulo credo che servirebbero giocatori diversi da qui a fine stagione, per dare imprevedibilità alla manovra. Il discorso rinnovi? Credo che ora si penserà al campo, dove si cercherà di ottenere il massimo, poi a fine stagione si tireranno le somme. Domenica a Verona credo che conterà correre come la squadra di Tudor, evitare di farsi infilare dai vari Barak, Caprari e Simeone, per poi colpire alla distanza, l’approccio comunque sarà determinante. Sul Napoli Primavera, la squadra è stata sconfitta per 1-0, ma ha sfiorato più volte la rete sul campo di Zingonia. La classifica adesso non è del tutto rassicurante, ma nelle prossime sfide contro Empoli e Pescara, si cercherà di ottenere il massimo per evitare di farsi risucchiare in zona play-out”.

