Nicolò Schira, esperto di calciomercato, è intervenuto su Radio Kiss Kiss Napoli, ecco le sue parole: “Questione rinnovi preponderante in casa Napoli. Per Mertens il discorso latita, i dialoghi si sono fermati, il Napoli non eserciterà l’opzione unilaterale. Per Ospina il discorso è diverso e dipende da Meret: se il Napoli crede in Meret il contratto di Ospina non sarà rinnovato e sarà preso un secondo portiere meno ingombrante. Fabian? Anche qui il discorso è fermo”.