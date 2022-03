Rambaudi: “Per me al Napoli manca una leadership importante”

Roberto Rambaudi, ex giocatore, ha parlato oggi ai microfoni di Tuttomercatoweb Radio.

“La squadra di Spalletti ha quasi sempre fatto bene, stranamente era andata meno bene con la Lazio ma ha poi vinto. In gran parte della gara col Milan non è andata male ma ha perso. Il calcio è questo. Alcuni uomini comunque devono entrare nel vivo dell’idea di calcio del Napoli in tutte le gare. Ora ci sarà la partita col Verona e quello sarà un test importante perché la formazione gialloblù sa stare bene in campo, è la rivelazione di questo campionato. Tudor ha dato continuità al lavoro di Juric e il Napoli dovrà far vedere la sua qualità e quella personalità a volte carente in certe situazioni“.

C’è chi ha parlato di pressioni troppo forti avvertite dalla squadra. Che ne pensa?

“Credo che il Napoli sia cresciuto molto con Spalletti: per me a questa squadra manca una leadership importante con cui saper affrontare e vivere le partite nel modo giusto. E’ comunque un Napoli difficile da migliorare, sa giocare. I due esterni d’attacco però col Milan non sono andati bene: i rossoneri hanno giocato da provinciali, Tonali a uomo su Zielinski è stato un segnale importante da parte di Pioli che l’ha preparata giocando così, è stata una gara differente e l’ha vinta per episodi, il gol ha cambiato direzione al match. Il Napoli ora dovrà fare la prestazione che sa fare, portando la gara sulle giocate tecniche e dovrà esserci anche il peso dei giocatori importanti. Spalletti in ogni caso deve scegliere chi sta meglio“.

