PRIMAVERA 1 – Atalanta-Napoli 1-0, gli azzurrini vicini al pari nonostante le assenze

Il Napoli Primavera, dopo aver battuto il Milan per 3-0, quest’oggi ha affrontato a Zingonia l’Atalanta. Per Frustalupi diverse le assenze, infortunati Giannini e Marchisano e squalificati Barba e Ambrosino. Eppure sono gli azzurrini ad andare vicini al gol con Mercurio ma davanti alla porta spreca l’occasione. Gli orobici passano in vantaggio con il colpo di testa di Cissè, ragazzo che ha debuttato nel finale contro la Lazio all’Olimpico in prima squadra. Nella ripresa i padroni di casa spingono in avanti, attento Idasiak. Al novantesimo è Vergara con uno spunto personale a sfiorare il pari. Una sconfitta che lascia ben sperare per le prossime sfide, contro Empoli e il recupero di Pescara.

Napoli: Idasiak, Gioielli, Cioffi, Hysaj, Di Dona (80′ De Marco), Mane Balla (80′ Acampa), Pontillo (60′ Costanzo), Vergara, De Marco (80′ Spavone), Saco, Mercurio (55′ D’Agostino). All. Frustalupi

La classifica: Roma 48, Inter 39, Cagliari 38, Fiorentina 37, Juventus 37, Sampdoria 36, Sassuolo 36, Atalanta 36, Torino 31 Milan 30, Torino 30, Genoa 30, Napoli 28, Verona 27, Empoli 25, Bologna 24, Lecce 24, Spal 19, Pescara 8.

