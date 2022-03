Per il terzino sinistro c’è lo “zampino” dell’ex Cavani

Il Napoli ha diversi ruoli da ricoprire, soprattutto vuoti da colmare. Ad esempio per il ruolo di terzino sinistro, visto che non ci sarà il rinnovo di Ghoulam, si è puntato con decisione su Matias Olivera. Sul laterale mancino del Getafe, come riporta il CdS, c’è il totale gradimento del giocatore sudamericano. Sulla sua decisione di vestire l’azzurro, ci sarebbe lo “zampino” di Cavani che da moderno Cicerone gli ha parlato della città partenopea. Per il definitivo sì c’è da trovare l’intesa totale tra i due club, distanza di due milioni, per poi passare agli ultimi passaggi prima della firma.

La Redazione