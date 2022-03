Osimhen sembra avere una tendenza nel segnare, solo contro “quelle di destra”

Victor Osimhen, attaccante del Napoli, gioca ogni gara con la fame di chi vuole sempre andare in gol, ma in realtà sembra avere una tendenza precisa. “1272 minuti giocati divisi in 18 partite per Victor Osimhen, punta di diamante del Napoli che nelle ultime gare non ha saputo dare l’apporto che Spalletti e i tifosi si aspettavano. Come sottolineato dal portale statistico Kickest, infatti, le 7 reti segnate dall’attaccante nigeriano fin qui in campionato sono arrivate tutte contro squadre che occupano o occupavano in quel momento un posto nel lato destra della classifica di Serie A”.