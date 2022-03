MERCATO – Il Napoli per la “linea giovani” guarda alla Premier League

La scorsa estate il Napoli per il centrocampo puntò con decisione su Andrè Frank Zambo Anguissa dal Fulham, affare che si è rivelato tale, per il costo ma anche per il rendimento. A Gennaio invece è stata la volta di Tuanzebe, ma al momento il campo l’ha visto un paio di volte, non di più, anche per via degli infortuni. A Giugno, com’è nella politica del presidente del club azzurro, si pensa ai giovani, ma che siano di qualità. Il primo è il centrocampista polacco del Southampton Jan Bednarek. Il mediano polacco non è solo alto, secondo il CdS, ma c’è anche la leggerezza nelle giocate. Oltre al quasi ventiseienne e connazionale di Zielinski, c’è anche Mohammed Salisu, ghanese di 23 anni, bravo a giocare al centro ma anche a spostarsi a sinistro. Come sempre la linea giovani, per crescere e restare competitivi.

La Redazione