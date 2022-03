Laudisa, giornalista: “Fabian? Il Napoli, per cederlo, intende monetizzare”

Carlo Laudisa, giornalista della Gazzetta dello Sport, è intervenuto su Radio Kiss Kiss Napoli, ecco le sue parole: “Il Barcellona ha già sondato il mercato con Ramadani per Koulibaly: la candidatura dei blaugrana non è ufficiale perché non si hanno notizie di offerte già recapitate al club azzurro. Koulibaly è attaccato al Napoli, lo ha dimostrato, ma i trent’anni sono ormai abbondanti. La prospettiva del Barcellona resta un’insidia per il Napoli. Non dobbiamo aspettarci un’offerta principesca come successo in passato. Sono cose però tutte da decifrare e da leggere. Fabian? La differenza tra lui e Kalidou è tutta nell’età. Il Napoli, per cederlo, intende monetizzare. Sono passaggi delicati ma sono due opzioni da tenere decisamente in considerazione. Juve su Olivera? Il Napoli ha un accordo con il giocatore che poi non si è concretizzato per volontà del Getafe. La Juve è però sul pezzo, Alex Sandro andrà via e Cherubini sta sondando altri talenti. Quindi è una situazione da monitorare sicuramente”.