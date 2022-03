La richiesta di Spalletti ai suoi è stata una ed è stata precisa

Alla ripresa, dopo la dolorosa sconfitta casalinga con il Milan, c’è stata la specifica richiesta di mister Spalletti. Il tecnico vuole che si applichi in campo quanto si prova in allenamento. E, soprattutto, occorre verticalizzare per servire al meglio Osimhen e sfruttarne le qualità. Ne ha scritto il Corriere del Mezzogiorno:

“Spalletti ha chiesto alla squadra di liberare la testa e guardare avanti. La richiesta ai suoi calciatori è di seguirlo di più, cioè mettere in campo ciò per cui si lavora in allenamento. Nell’analisi del post-partita, Spalletti ha criticato certe scelte negli ultimi trenta metri nei momenti migliori, come per esempio la prima mezz’ora. La critica riguarda la fase offensiva, la nota dolente del Napoli che ha il sesto attacco del campionato insieme al Sassuolo”.

“Le verticalizzazioni per Osimhen non sono state frequenti e alcune anche realizzate in maniera frenetica, senza l’opportuna qualità. Il Napoli deve prepararsi ad una gara sotto il profilo tattico simile a quella contro il Milan”.