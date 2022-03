In vista dell’Hellas Verona, tre le novità da parte di Spalletti

La sconfitta contro il Milan in casa, deve essere un modo per scuotere, non solo l’ambiente esterno, ma anche lo stesso Napoli. Un k.o. che certamente non ha fatto bene, in ambito scudetto, ma non ha assolutamente compromesso nulla. A patto che si cominci a trovare nuove soluzioni, a cominciare dalla prossima sfida contro l’Hellas Verona. Al “Bentegodi” sono possibili ben tre cambi di formazione per cercare nuove soluzioni e dare una mano anche ad Osimhen. Ad esempio a centrocampo, visto il momento non brillante, anche per la pubalgia, di Fabian Ruiz, spazio ad Anguissa che giocherà al fianco di Lobotka. Il secondo cambio è a destra con Ounas favorito su Politano, infine Elmas per Zielinski o Insigne, messi nell’occhio del ciclone dopo la gara contro i rossoneri. Oggi, come riporta il Corriere dello Sport, si tornerà ad allenarsi la squadra e le idee possono essere più chiare.

La Redazione