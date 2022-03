Il Napoli e Meret, ecco l’identikit del suo possibile vice

Per la prossima stagione il Napoli ha deciso su chi puntare per il ruolo di portiere. Sarà Alex Meret che difenderà la porta azzurra, visto che non rinnoverà il contratto ad Ospina. Per l’estremo difensore colombiano il Real Madrid di Ancelotti è un’occasione seducente. Mentre il vice del ragazzo friulano (Meret), secondo il Corrieredellosport.it, si cercherà un portiere che non lo metta in difficoltà per il posto da titolare. Ovviamente per il rinnovo servirà che ci sia la totale fiducia dell’ambiente e che superi anni difficili anche per gli infortuni.

La Redazione