Il Giornale – La maggior parte dei punti, il Napoli li ha persi al Maradona

Mancano dieci gare alla fine del campionato, e nonostante ci siano possibilità ancora in ballo per le prime in classifica, Milan, Inter, Napoli e Juventus, la maggior parte dei punti, queste, li hanno persi in casa, in special modo contro il Sassuolo, in particolare il Napoli. Il Giornale analizza proprio questo aspetto del momento dalla vetta della classifica. “La squadra di Spalletti è quella che ha lasciato più punti al «Maradona» (16 in 14 gare casalinghe), quasi una maledizione nel campo intitolato all’idolo Diego: ben quattro i ko dei 5 collezionati in campionato quest’anno, perdendo oltre che col Milan, con Atalanta ed Empoli – corsare anche sul campo della Juventus -, e con lo Spezia, vincente pure in casa della truppa di Pioli che, segno del destino, sabato sera ospiterà proprio la squadra toscana di Andreazzoli. Quindici i punti persi davanti al proprio pubblico da Juve e Milan (peggio anche della Roma che però vanta una gara casalinga in più), solo dieci quelli lasciati alle avversarie dalla compagine di Inzaghi, che, come appunto il Napoli e i cugini meneghini, è caduta solo una volta fuori casa: fatale al tecnico nerazzurro la gara da ex all’Olimpico contro la Lazio, come fatale è stata quella di Spalletti a San Siro contro Dzeko e compagni. E da ex (giocatore, però) ha perso Pioli a Firenze, l’unica battuta d’arresto esterna per i rossoneri”.

IlNapolista