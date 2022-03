Il “Cholo” Simeone bussa alla porta di Lozano

In casa Napoli non si pensa solo agli acquisti, dove ci sono diversi ruoli da colmare per la prossima stagione, ma c’è anche da sfoltire la rosa, oppure respingere eventuali assalti ai suoi giocatori. Ad esempio su Lozano, ci sarebbe la corte dell’Atletico Madrid. Il “Cholo” Simeone, cerca un calciatore che possa rimpiazzare il partente Luis Suarez, a scadenza di contratto. Per l’esterno messicano arrivasse un’offerta sui 35/40 milioni, si potrebbe anche trattare la cessione, visto che arrivò in azzurro per 50 milioni, bonus e commissioni compresi.

La Redazione