Gazzetta – Spalletti, agguerrito e determinato, è tatticamente (e tecnicamente) uno dei migliori tecnici italiani

Luciano Spalletti sta trascinando il Napoli verso il finale di campionato, con tutto il suo bagaglio di esperienza e determinazione. La Gazzetta dello Sport sottolinea anche lo stato mentale e caratteriale del tecnico azzurro specie adesso dopo la sconfitta con il Milan.

“La sua carica e l’esperienza possono essere il valore aggiunto in questo rush finale per il Napoli, come Allegri (il più vincente di tutti ma in questo momento in ritardo) per la Juve, sempre che l’ambiente e i giocatori lo sostengano”.

“Luciano Spalletti è tatticamente (e tecnicamente) uno dei migliori tecnici italiani. Sa dare, come è successo col Napoli, subito una sua impronta, ed è capace di sfruttare al meglio le qualità dei giocatori”.

“Forse proprio per questo è agguerrito e determinato come non lo avevamo mai visto («Voglio 30 punti»). Parla di storia, di scudetto per essere ricordati per sempre, altrimenti si finisce nel dimenticatoio. Lo ha vissuto, appunto, sulla sua pelle con la Roma”.

