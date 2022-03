Cominciano con due vittorie in trasferta gli Ottavi di finale di Europa League. Al Lione basta una rete di per espugnare 1-0 Porto e avvicinarsi ai Quarti di finale. Successo esterno anche dell’Eintracht Francoforte che vince 2-1 con il Betis Siviglia con i gol di Kostic e Kamada, in mezzo la rete di Fekit per gli spagnoli ma i tedeschi sono vicini alla qualificazione