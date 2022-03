Bremer piace al Napoli, ma lui pensa solo alla Nazionale

Il nome di Gleison Bremer ha fatto il giro d’Italia e d’ Europa negli ultimi mesi, con la maglia del Torino ha saputo mettersi in mostra e tanti top club hanno cominciato a seguirlo con interesse. Anche il Napoli , che però deve metersi in fila per la concorrenza serrata. Ma il difensore brasiliano non pensa al mercato: «Io sto dando il massimo per realizzare il sogno che avevo fin da bambino, la nazionale. Il mio obiettivo ora è solo quello di andare a giocare in Qatar» ha svelato il difensore brasiliano.

«Ho scelto il Torino perché il direttore sportivo Petrachi mi voleva davvero. Mi ha detto di venire in Italia. Per un difensore è la migliore scuola e avrei dunque imparato tanto» ha aggiunto a Torino Channel. Importante per lui anche un ex allenatore azzurro. « Mazzarri mi ha dato una grossa mano. Mi ha insegnato a marcare a uomo, cosa a me sconosciuta quando ero in Brasile».

Fonte: Mattino.it