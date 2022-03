Bordin: “Insigne poteva ancora dare tanto al Napoli negli anni”

Su Insigne: in ottica Nazionale può dare qualcosa in più a Mancini?:

“Credo che Insigne possa ancora dare tanto al Napoli. È stato altalenante ma non ha fatto così male. Specialmente negli atteggiamenti è positivo e propositivo e cerca di fare bene per il club. Quando vai in nazionale però c’è qualcosa in più che tiri fuori per raggiungere l’obiettivo. Può essere un’arma in più per Mancini. Ci sono stimoli ed emozioni che possono tirare fuori quel qualcosa in più”.

I motivi del calo dell’Italia:

“Ovvio che la vittoria dell’Europeo a livello mentale, anche inconsciamente, tra l’impegno dei club può cambiare qualcosa a livello mentale. Penso che Mancini abbia le qualità per ricaricare le energie. Sicuramente ci saranno giocatori diversi che non erano all’Europeo. Questa scelta sarà fatta in base alla partita, che è la più importante per l’Italia. Non credo che siano appagati, ma sono partite difficili. Qui è come in campionato, devi cercare di trovare le forze giuste per cancellare quel passato e pensare al futuro. Riallacciandomi a Insigne: sta facendo un buon campionato. Può dare una grande mano sia al Napoli che alla Nazionale in questo momento”.

L’operato di De Laurentiis fino ad ora:

“Il bilancio è positivo, ovvio. Penso che De Laurentiis abbia fatto un grandissimo lavoro. Lui è sempre chiaro sui contratti e coi giocatori. Sta lavorando con l’allenatore attuale per raggiungere lo scudetto. Hanno speso anche tanto sul mercato, Osimhen su tutti, questo per raggiungere qualcosa anche a livello internazionale”.

Manca qualcosa a livello internazionale al Napoli?:

“Se manca qualcosa lo dirà la classifica a fine anno. Sono momenti più o meno felici. Contro il Milan non ci voleva la sconfitta, ma sono partite che vanno così. La partita doveva andare così, ma ci hanno provato. L’atteggiamento è quello giusto”.