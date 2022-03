Baroni e Pecchia, in serie B comandano gli ex Napoli

In serie B comandano gli ex Napoli. Marco Baroni e Fabio Pecchia sono gli allenatori del Lecce e della Cremonese, le squadre che condividono il primo posto a 53 punti. Hanno indossato la maglia azzurra in due momenti vicini ma differenti. Baroni è stato il difensore della squadra che vinse il secondo scudetto: un suo colpo di testa decise l’ultima partita del campionato ’89-’90, quella contro la Lazio, facendo esplodere di felicità Napoli. Sarebbe andato via nel ’91, quando il Napoli, dopo il forzato addio a Maradona, decise di ristrutturare la squadra.

Pecchia fu preso per la squadra di Lippi nel ’93: è stato centrocampista e capitano degli azzurri in stagioni in cui si lottava non solo in campo ma anche fuori, per riuscire a iscrivere la squadra al campionato. Sfortunata la seconda esperienza (2000-2001), conclusa con la retrocessione in B. Poi il biennio in panchina, da assistente di Rafa Benitez.

Baroni è tornato a Lecce, dove aveva vissuto un’importante esperienza da calciatore dal 1987 al 1989, prima del grande salto nel Napoli. Pecchia è da 14 mesi alla guida della Cremonese, società ben strutturata con un manager di eccezione come Ariedo Braida, che costruì con Berlusconi e Galliani i trionfi del Milan. Il loro testa a testa al vertice della serie B è appassionante e un po’ colorato di azzurro.

F. De Luca (Il Mattino)