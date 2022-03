Anguissa e Lozano, si conta su di loro per il volatone finale

Oggi si torna al lavoro a Castel Volturno e Spalletti inizierà a tirare le prime somme e a valutare condizioni. Gli indizi dicono che sia Anguissa che Lozano torneranno titolari dopo lo stop per infortunio. Sono i due rinforzi di Spalletti, le armi in più per il turnover e per affrontare il volatone di primavera. I due nella breve amichevole con gli azzurrini di lunedì mattina hanno dimostrato di non avere ulteriori intoppi legati ai rispettivi accidenti. La sensazione è che Fabian possa fare spazio ad Anguissa a Verona e uno tra Politano e Insigne al Chucky. Sì, perché non è escluso che Lozano possa essere utilizzato come alternativa al capitano azzurro, visto che per sua preferenza vorrebbe proprio partire da lì. L’obiettivo è quello di lottare fino alla fine, restare attaccati al carro-scudetto, che sarebbe qualcosa di straordinario per il Napoli considerando com’è cominciata la stagione e con quanti infortuni è proseguita.

Il Mattino