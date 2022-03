Ancora pubalgia per Fabian Ruiz, a rischio per Verona

Protagonista nella sera bellissima dell’ Olimpico, autore di una vera perla balistica, in difficoltà contro il Milan. Al momento Fabian Ruiz rischia di saltare la trasferta in terra venete. Come scrive questa mattina Tuttosport, in casa Napoli oggi saranno verificate le sue condizioni. Lo spagnolo è ancora alla prese con la pubalgia che lo tormenta da tempo. Adesso che anche Frank Anguissa è tornato a disposizione potrebbe toccare a lui partire dal primo minuto, mentre a Fabian toccherebbe un turno di riposo.