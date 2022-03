Viviano: “Meret è molto bravo, Ospina? Sa reggere le pressioni”

Emigrato in Turchia, Emiliano Viviano è intervenuto sulla piattaforma di streaming Twitch a “Offside-Terzo Tempo”, format condotto da Luca Cerchioni e il Napoli è stato oggetto di molte considerazioni da parte del portiere ex Sampdoria e Fiorentina tra le altre.

HAMSIK E QUAGLIARELLA – Compagno di squadra sia di Hamsik che di Quagliarella, ha rivelato di essere stato presente al momento della chiamata del Napoli per lo slovacco e di essere stato uno dei pochi a sapere i motivi che avevano portato l’attaccante italiano a lasciare la sua squadra del cuore: Hamsik è “ancora legatissimo a Napoli”, mentre Quagliarella “non ha mai pensato di andare alla Juve prima che fosse coinvolto da quella vicenda”. Ha anche rivelato di essere stato vicino ai partenopei in passato, ma di aver rifiutato perché alla Sampdoria si trovava bene. Parlando di portieri, per Viviano, Meret merita di essere in una grande squadra, ma il salto da una piccola a una big “gli ha tolto certezze. Poi è stato sfortunato a non aver avuto la giusta continuità a causa degli infortuni”, invece di Ospina apprezza la personalità; poi, un consiglio per la porta azzurra: “Gollini, che al Tottenham non gioca”. Per il portiere italiano è ancora presto per parlare di scudetto, con l’Inter che parte favorita sulle altre.

MARASSI VS MARADONA – “Il Marassi pieno è più caldo del Maradona per questione di vicinanza delle curve al campo. Anche se bisogna sottolineare che quello napoletano è un grandissimo pubblico. Trovo una similitudine tra i tifosi del Napoli e quelli del Trabzonspor”.

Fonte IlSognoNelCuore.com