Un problema del Napoli è la “solitudine” in cui viene lasciato Osimhen nella fase avanzata

Volendo analizzare i vari problemi che hanno caratterizzato spesso i match più importanti, in cui il Napoli non è riuscito a portare a casa il risultato, forse quello che spicca di più è stato la difficoltà realizzativa, posta nelle mani di Osimhen, che però non è supportato dai suoi compagni di reparto. Il Corriere del Mezzogiorno scrive: “Il problema del Napoli è sembrato essere anche l’inadeguatezza dei tre attaccanti di supporto a Osimhen a dare una mano nella fase di contenimento dell’avversario. Temi sui quali ieri mattina si è concentrata l’attenzione di Luciano Spalletti per cercare di porre un rimedio, in vista dei prossimi dieci impegni di campionato. Nel giorno del suo 63esimo compleanno ha chiesto a chiare lettere di voler essere seguito di più. La solitudine dell’attaccante nigeriano, abbandonato a se stesso come un predicatore nel deserto è – e non da ieri – un altro problema del Napoli, Così come il problema caratteriale della squadra, spesso incapace di imporre il proprio gioco”.