UFFICIALE – Piotr Zielinski convocato in nazionale. Niente sfida contro la Russia

Il c.t. della Polonia Czesław Michniewicz ha diramato la lista dei convocati per gli spareggi ai prossimi mondiali in Qatar e tra i calciatori è stato inserito anche il centrocampista del Napoli Piotr Zielinski. La prima sfida sarebbe dovuta essere contro la Russia, ma a causa della guerra, la gara non si disputerà. La nazionale russa ha fatto il ricorso al Tas di Losanna per poter giocare la gara. Il calciatore del club azzurro tornerà alla base a fine Marzo, lo riporta la pagina online de “Il Mattino”.

La Redazione