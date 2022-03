Taormina, giornalista: “L’Insigne visto contro il Milan non aiuta il Napoli”

Su Radio Marte, è intervenuto Pino Taormina, giornalista, ecco le sue parole: “Spalletti ieri ha ricordato alla squadra la classifica e il rendimento di tutte le grandi. Nel campionato attuale è tutto possibile, la lotta Scudetto non è terminata. Certamente si è persa una grossa occasione e il Napoli ne è consapevole. Magari il Napoli facesse lo stesso filotto del finale di stagione con Gattuso, aritmeticamente vincerebbe lo Scudetto probabilmente. Insigne? Credo che patisca l’idea di dover chiudere una parte della sua vita e di dover lasciare Napoli. Non vorrei che lui al momento patisse questo distacco. Chiaramente l’Insigne visto contro il Milan non aiuta il Napoli. Si deve insistere con lui o ipotizzare alternative che adesso ci sono, come per esempio Lozano oppure Elmas? Un Insigne così, per un motivo o per un altro, non aiuta”.