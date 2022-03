Renica: “Spalletti è l’uomo giusto per la vittoria dello scudetto”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Alessandro Renica, ex Napoli e Verona:

“La partita contro il Verona è una partita importantissima per il Napoli, se vinci metti a posto tutto. Non fare risultato hai un’altra visione. Chi è più regolare, chi fa meglio in tutto alla fine raggiunge i risultati. Secondo me il Napoli può vincere lo scudetto, ha dimostrato già in passato vincendo tutte. Recuperando i giocatori, recuperando la condizione fisica dei vari Lozano e Anguissa, la possibilità c’è. Poi per farlo bisogna essere all’altezza della situazione. Spalletti è l’uomo giusto perché ha esperienza e sa gestire bene le situazioni. Il gruppo è da anni che gioca insieme ed è da anni che quando mette le cose a posto è in grado di creare le situazioni giuste. Il gol subito con il Milan? La situazione è molto al limite, è stato bravo Giroud con esperienza a rimettersi in gioco e a fare gol. Vedo merito dell’attaccante e poco demerito dei difensori. Questo gruppo ogni volta che aveva la possibilità di cambiare visione del campionato nei momenti cruciali ha fallito. Mi viene da pensare sia un problema che abbia a che fare con il fattore psicologico. Ho vissuto nel bene e nel male queste situazioni, a volte quando non sai reggere le pressioni succede questo. A furia di scottarti qualche volta dovresti anche capire cosa fare per arrivare a queste partite con la testa meno appesantita e con maggior leggerezza. Se ti capita più volte può diventare un problema e lo è diventato. Però c’è tutto il tempo per rimediare”.

Fonte: RadioPuntoNuovo