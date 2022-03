Per Bagni il discorso non è chiuso: “Novità in campo già da Verona”

Sarà una corsa a quattro, è ancora tutto aperto per Salvatore Bagni. Lo scudetto non è ancora del tutto deciso, anche se la favorita sembra essere l’Inter. L’ex azzurro parla del Napoli. Il recupero degli infortunati, un elemento in più fondamentale sul quale Spalletti potrà contare in questa corsa scudetto: il tecnico ha nuovamente tutto l’organico a disposizione in vista delle ultime dieci partite : «Questo sicuramente è l’aspetto più positivo per il Napoli: Spalletti potrà ora attingere in tutta la rosa e variare le sue scelte iniziali e secondo me ci saranno delle novità in formazione già nella trasferta di Verona», dice Bagni che sottolinea gli altri aspetti positivi per il Napoli in questa corsa scudetto. «Innanzitutto la classifica, nel senso che gli azzurri sono ancora lì, a tre punti dalla vetta, al massimo quattro se volessimo già considerare il successo dell’Inter a Bologna che però deve ancora arrivare. E poi il gioco che la squadra è riuscita ad esprimere in tante partite, oltre alla garanzia dell’esperienza di Spalletti abituato a vivere situazioni del genere». Fondamentale sarà reagire subito contro il Verona. «Soprattutto il Napoli dovrà essere capace di centrare le vittorie anche quando non riesce a esprimersi al massimo perché non sempre in campo puoi battere l’avversario solo con la qualità del gioco. Contro il Milan mi aspettavo una prestazione diversa dopo il 2-1 sulla Lazio e questo al là di quella che è stata poi la sconfitta finale».

Il Mattino