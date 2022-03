Obiettivi Napoli – Aumenta la concorrenza per Matias Olivera

Nelle scorse settimane sembrava fatta la trattativa tra il Napoli e il terzino sinistro Matias Olivera. Il calciatore del Getafe, autore di una stagione positiva, compreso la nazionale dell’Uruguay, non è così scontato il suo approdo in azzurro. Sul giocatore sudamericano si sono inserite la Juventus e anche l’Atletico Madrid del “Cholo” Simeone, che sembra che voglia bruciare la concorrenza dei club italiani. Sarà una corsa a tre per Olivera, con il rischio d’asta che non è proprio la fase che piace a De Laurentiis. Lo riporta il sito de “Il Mattino”.

La Redazione