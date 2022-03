Marangon: “Spalletti? Si vince facendo un gol in più agli avversari”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Luciano Marangon, ex Napoli e Verona:

“Per il Napoli la partita di domenica è importante, se vuole continuare a credere allo scudetto deve vincere. Se perdi dei colpi diventa difficile. Il Verona ha dimostrato di essere una squadra unita, con un gioco interessante, porta a casa risultati e gioca senza nessuno stress in particolare. Sarà dura per il Napoli. Milan e Inter difficilmente perderanno tanti punti, per vincere lo scudetto servirà vincerle tutte da parte del Napoli. Spalletti è un allenatore che ha poco coraggio, se vuoi vincere devi avere la forza di dimostrarlo. Si vince facendo un gol in più all’avversario ma non puoi riuscirci giocando con una sola punta. Mi ha colpito la determinazione di questo Verona. Juric aveva fatto un buon lavoro, Tudor è subentrato ed ha dimostrato di essere all’altezza, ha messo un’idea di gioco in campo. Il Verona è interessante e fa divertire”.

Fonte: RadioPuntoNuovo