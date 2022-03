Il Mattino, Bagni: “Con un Vlahovic in più, la Juventus si è ripresa”

La Juventus è riuscita a rimettersi in corsa per l’obiettivo Champions, vero traguardo a cui punta lo società, grazie soprattutto all’arrivo di Dusan Vlahovic, l’attaccante capace di segnare, fare reparto da solo e far salire la squadra che mancava a Massimiliano Allegri. Una striscia di 14 risultati utili consecutivi, con una squadra che ha finalmente ritrovato certezze grazie anche alla mentalità del proprio allenatore, sempre pronto a sottolineare come alla fine l’importante sia vincere, che si giochi bene o male non ha importanza se a fine partita hai segnato un gol in più dell’avversario. Parole di Salvatore Bagni, che ha voluto anche sottolineare come la rimonta sulla capolista Milan a +7 sia molto difficile ma non impossibile, considerando che dopo la sosta per le nazionali ci sarà lo scontro diretto con l’Inter e potrebbe essere fondamentale per determinare le sorti del campionato di entrambe.

Da Il Mattino