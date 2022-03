Giordano, giornalista: “Le considerazioni su Insigne può farle solo Spalletti”

Su Radio Marte, è intervenuto Antonio Giordano, giornalista, ecco le sue parole: “Insigne? Qualche giorno prima aveva fatto gol e assist quindi era un capitale da tutelare e un capitano bravissimo. Se domenica si inventa una rovesciata all’incrocio dei pali inizierà il partito dei pro Insigne. C’è qualcuno che deve stare religiosamente distaccato dalle situazioni. Cosa vuol dire progetto? Costruire una squadra che guardi al presente e possa avere un futuro. Dire che progettualmente il Napoli non esiste mi sembra un affronto. Il Napoli ha gente come Lozano, Osimhen, Meret, Koulibaly. Partnership per il Napoli? Non è mai stata mia abitudine commentare notizie di altri giornali. La narrazione attuale sta falsando la realtà: è come se il Napoli avesse perso 0-4 contro il Milan, che ha vinto meritatamente e su questo non c’è discussione. Le considerazioni su Insigne può farle solo Spalletti, che sinora ha amministrato tutto molto bene. La squadra è ancora in corsa per lo Scudetto, certamente meno di domenica mattina ma c’è ancora. Nove mesi fa non era in corsa per nulla, quindi io riparto da Spalletti. Lui è l’unico che può capire se Insigne è un problema da affrontare o l’ultima risorsa a cui attingere per sperare in qualcosa“.