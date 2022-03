Giordano, giornalista: “Il Napoli ha carattere? Manca sempre l’ultimo step”

Su Radio Marte, è intervenuto Antonio Giordano, giornalista, ecco le sue parole: “Bisogna suddividere la pancia dal cervello in certe valutazioni, capisco però che si possa restare delusi dopo una serata del genere perché ci si arrivava con delle aspirazioni più che legittime. Si sperava nella consistenza di una squadra che qualche giorno prima a Roma aveva ribaltato una situazione scabrosa con cattiveria e ferocia che non accreditavamo al Napoli. La squadra ha carattere? Manca sempre quell’ultimo step. Un ultimo miglio difficile da percorrere perché è nella conformazione stessa del progetto Napoli. Non è un club che può permettersi di prendere calciatori fatti e finiti. Nel 2014 il Napoli aveva bisogno di un centrocampista e Benitez voleva Mascherano, un giocatore che avrebbe potuto dare al Napoli ciò che nessuno avrebbe potuto. Serviva un giocatore alla Khedira, figure che hanno un passato alle spalle con un determinato ricordo di certe partite. Ci vorrebbe uno come Strootman quando lo prese la Roma. Sono quelle le figure apicali dal punto di vista della personalità. Ma oggi il Napoli non può prendere questo tipo di calciatore. Il Napoli ha bisogno di grandi giocatori ma che debbano diventarlo e poi confermarsi. Zielinski e Fabian Ruiz erano idee di grandi calciatori, così come Koulibaly e Ghoulam. Però il progetto ha un senso e va persino oltre le possibilità del Napoli. Il club non dura più uno o 2 anni, dal 2004 ha fatto un’escalation pazzesca sistemandosi tra le grandi del calcio italiano. I due anni buttati via sono quelli alle spalle. Le cose succedono perché devono accadere, si fanno errori. Ma 2 anni senza Champions hanno tolto al Napoli 100 milioni di euro. Se ti va male ti sei suicidato.

Le 9 sconfitte dell’anno scorso? Il Napoli aveva un solo obiettivo: il quarto posto da inseguire affannosamente. Quest’anno a 10 partite dalla fine il Napoli lotta per lo Scudetto. Non si può alterare la realtà altrimenti entriamo nella disonestà intellettuale”.