Fontana, ex portiere: “Io penso che il Napoli sarà lì fino alla fine, guai a dare qualcosa per scontata”

Alberto Fontana, ex portiere tra le altre anche del Napoli, ha parlato oggi ai microfoni di “1 Football Club” su 1 Station Radio.

Dopo Napoli-Milan, gli azzurri possono puntare ancora allo scudetto?

“Il Napoli può ambire allo scudetto, non ha fatto la miglior partita ma bisogna fare i complimenti anche al Milan che ha costruito una grande squadra, con un allenatore che ha saputo risalire dalla crisi. Io penso che il Napoli sarà lì fino alla fine, guai a dare qualcosa per scontata. La differenza tra le tre in testa è minima. Il Napoli ha già conquistato l’accesso in Champions League, parliamoci chiaro. Il Napoli è vario, gioca molto bene, l’allenatore ha tante soluzioni. Tra quelle da scudetto, forse è quella che gioca meglio. Però sono le piccole cose che cambiano il risultato, i dettagli”.