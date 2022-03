Fabian Ruiz non tratta il rinnovo: diviso tra le due Madrid

Il Napoli ha rimandato tutti i discorsi su contratti e rinnovi a fine stagione, ma ci sono delle situazioni in bilico di cui si parla a prescindere. Un nome caldo è da sempre quello di Fabian Ruiz. Il suo futuro potrebbe essere a Madrid. Ne scrive stamattina La Gazzetta dello Sport. Resta da capire prima di tutto in quale delle due squadre, considerando che sia il Real che l’Atletico sono interessati al giocatore. Il centrocampista del Napoli non ha avviato nessun discorso concreto per rinnovare il contratto in scadenza nel 2023 e dunque la sua partenza è tutt’altro che esclusa.