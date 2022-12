ESCLUSIVA – A. Lazzaroni (sind. Dimaro): “Le date del ritiro? Aspettiamo il Napoli e poi decideremo. Spalletti sa il fatto suo”

Il campionato è quasi alle battute finali, ancora più di un mese, per decidere, scudetto, zona Champions e la salvezza, ma si guarda più in là. Compreso il ritiro che anche quest’anno in orbita Napoli sarà prima a Dimaro-Folgarida e a seguire a Castel di Sangro. Ilnapolionline.com ha intervistato il sindaco della città del Trentino Andrea Lazzaroni.

Factory della Comunicazione

Il Trentino, Dimaro-Folgarida compresa, com’è la situazione a livello pandemica? “Il Trentino è diventata zona bianca, si sta lentamente tornando alla vita di prima, ovviamente cercando sempre di essere prudenti. E’ chiaro che il Covid 19 c’è ancora, non siamo alla fine di questa pandemia, però rispetto ad un anno fa, ci sono meno restrizioni e si comincia a viverla in maniera diversa”.

Per il Trentino qual è stato il momento più difficile per quanto riguarda la pandemia? “Sicuramente il periodo delle festività natalizie, perché ci sono state diverse restrizioni. Questo inevitabilmente ha condizionato il tutto, dal turismo fino ai locali, cinema e teatri compresi. Ora è chiaro che queste diverse attività potranno lentamente riprendere. Ad esempio i luoghi al chiuso ci sarà il 100%, il turismo ne trarrà giovamento e saremo tutti più liberi sono tanti aspetti”.

Lo scorso anno ci furono diverse restrizioni, anche se poi il ritiro è filato liscio. Quest’anno a livello generale, cosa ci dovremo aspettare in maniera particolare? “Come hai detto tu, il ritiro dello scorso anno, la pandemia era stata meno forte, ma inevitabilmente le restrizioni si sono dovute fare. Quest’anno credo che con la vaccinazione e diversi altri lenti miglioramenti, sarà un ritiro più libero. Ovviamente ci saranno anche gli eventi collaterali alla squadra, come gli spettacoli. Senza dimenticare l’incontro con il mister e i giocatori. Insomma aspettiamo che il club venga qui per visitare le strutture e poi si decideranno le date. Infine sulle strutture c’è sempre il campo di Carciato, poi vediamo se ci saranno altre novità in merito”.

Al di là della sconfitta di ieri contro il Milan, un tuo giudizio su Spalletti compreso il primo anno di ritiro in Trentino? “Il primo anno di Spalletti a Dimaro-Folgarida, il mister mi è sembrato sin da subito sul pezzo. Persona che sa il fatto suo e in questi mesi lo si è visto. La sconfitta contro il Milan sono convinto che non cambierà nulla sul giudizio nei confronti del mister e della squadra stessa. Da qui a fine campionato ci sono 10 partite, ancora tanti punti in palio e quindi come si dice in questi casi tutto può ancora accadere”.

Infine visto che il prossimo campionato inizierà tra il 14 e il 15 Agosto, su per giù le date del ritiro a Dimaro-Folgarida potrebbero essere per gli inizi di Luglio? “E’ chiaro che per le date c’è ancora tempo, ma credo che a livello matematico, la tua supposizione per le date credo che possano avvicinarsi. Aspettiamo il club per la visita delle strutture e per toccare altri argomenti e poi si prenderà una decisione in merito”.

Intervista a cura di Alessandro Sacco

RIPRODUZIONE RISERVATA ®