Da Politano a Lozano, il piatto piange in zona gol

La domenica amara contro il Milan, non è stata solo per la sconfitta ed una prestazione non all’altezza della serata, ma anche per i mancati tiri in porta del Napoli. Questa stagione la squadra azzurra sta facendo fatica ad andare in gol, solo Insigne e Osimhen hanno totalizzato 7 reti in campionato. Mancano i gol degli esterni, come conferma il CdS, che nella passata stagione facevano la differenza. Politano è passato dagli otto gol alla sola rete contro la Juventus. Lozano, tra infortuni e Covid, il rendimento è sceso da nove a 4 centri in questa stagione. Chi invece sono costanti sono Mertens e Petagna, anzi quest’ultimo è stato spesso decisivo contro Genoa e Sampdoria. Il belga, quand’è mancato Osimhen, ha spesso inciso in zona gol, ora però entra nei finali di gara, titolare solo a Cagliari, senza incidere. Se i partenopei vogliono andare in Champions, bisognerà invertire la rotta, perchè così rischia di essere una missione complicata. Il piatto da ricco rischia di piangere, soprattutto in zona gol.

La Redazione