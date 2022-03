Clemente di San Luca: “Sono rimasto deluso dall’arbitraggio di Orsato”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Guido Clemente di San Luca, Professore ordinario di Diritto Amministrativo:

“Arbitraggio Orsato? Avevo previsto l’inverso definendola una designazione trappola perché ritenevo non si sarebbero resi protagonisti di nefandezze e tutto questo sarebbe servito al sistema nel suo complesso per dimostrare lamentele ingiustificate. Sono rimasto esterrefatto da chi gli ha dato un 6 in pagella, ha arbitrato contra legem tutta la partita. Prendo un esempio: sul giallo a Rrahmani c’è un fallo solare su Di Lorenzo un attimo prima. Quindi il giocatore pensa ‘Se è questo il metro, allora la sanzione non sarà eccessiva’. Il Napoli non ha giocato la partita che doveva, Fabián Ruiz e Zielinski sono stati mosci, ma quello di Giroud è un gollonzo. Il Milan l’ha impostata per lo 0-0, serviva un episodio. Il Napoli l’aveva avuto ad inizio partita, era rigore netto su Osimhen, avremmo chiuso la partita lì. Oggi siamo stati a Santa Maria Capua Vedere nel Dipartimento di Giurisprudenza. Importante per gli studenti che hanno visto personaggi mediatamente conosciuti. C’erano il condirettore del Corriere dello Sport, la direttrice di Rai Sport, il vicedirettore di Sky Italia. La cosa bellissima è stata il confronto tra la tesi introduttiva del professore Albamonte, e Baldi, che ha sostenuto le mie stesse tesi, ovvero che il calcio è diventato un diritto pubblico. L’autonomia soggiace alla sovranità nazionale e si muove nell’ambito della sovranità dello Stato. Ha bisogno in alcune aree di interventi dell’ordinamento generale, che prevale su tutta la vicenda della pandemia, delle partite. La verità è che l’ordinamento sportivo è autonomo nell’ambito dell’ordinamento generale ma è parte dell’ordinamento statale e non può continuare a campare sviando i principi dello stato di diritto. Sono un difensore di Insigne, quando il centrocampo non funziona lui non può giocare bene. Al posto di Lobotka doveva mettere Demme al 15′ della ripresa. Scudetto? Non è finita, ma Orsato ha inciso sulla corsa al titolo. Noi abbiamo vinto gli scudetti con Maradona superando gli errori arbitrali”.

Premi qui per altre notizie sullo sport

Fonte: RadioPuntoNuovo