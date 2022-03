Champions League – Inter magia Lautaro ma non basta: 1-0 al Liverpool ma è eliminata

Impresa quasi sfiorata per l’Inter. I nerazzurri vincono 1-0 a Liverpool nel ritorno degli Ottavi di finale di Champions League ma non basta per ribaltare la sconfitta dell’andata per 2-0. Inglesi più pericolosi e sfortunati con la traversa di Matip e il doppio palo di Salah, la squadra di Inzaghi resiste e trova il vantaggio con una perla di Lautaro Martinez al 61′ min ma resta in dieci uomini per l’espulsione di Sanchez. Il Liverpool sfiora il pari, l’Inter non riesce più a rendersi pericolosa e deve salutare la competizione