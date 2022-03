Capello: “Il Napoli mi piace, però bravo Pioli che ha cambiato sistema tattico e vinto”

Fabio Capello, ex allenatore della nazionale, ha parlato in un’intervista a La Gazzetta dello Sport, e tra le altre cose si è soffermato sulla gara di domenica fra Napoli e Milan. “Bravo Pioli. Contro il Napoli ha cambiato sistema tattico e vinto, se non lo faceva avrebbe rischiato. Diciamo una buona volta: non si può giocare sempre allo stesso modo, ci sono gli avversari. Che vanno studiati, contrastati nei punti forti e colpiti in quelli deboli. È come una battaglia da preparare. Poi non sempre in partita puoi fare quello che hai preparato, ma se l’idea è giusta i giocatori ti seguono. Il Napoli mi piace, però ha incontrato una squadra che ha capito come metterlo in difficoltà. Barcellona docet. Questo è un altro complimento che faccio a Pioli: vuol dire che ha studiato le partite da gran professionista”.