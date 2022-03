Bagni: “L’Inter non ha punti deboli nella formazione titolare, resta la favorita”

Per Salvatore Bagni la corsa al titolo, nonostante tutto, resta una corsa a 4, anche se come ripetono un po’ tutti, resta la squadra di Inzaghi la favorita. La forza nell’undici base mostrata con la solidità difensiva e la grande potenzialità offensiva. «L’Inter non ha punti deboli nella formazione titolare: Simone Inzaghi ha proposto quasi sempre gli stessi facendo pochi cambi e la squadra ha sempre risposto bene, eccezion fatta per la flessione contro Sassuolo e Genoa», ha detto l’ex centrocampista di Napoli e Inter. «Per me la formazione nerazzurra in questo momento resta la favorita e deve giocare una partita in più, quella contro il Bologna che dovrà comunque vincerla». Stasera giocherà in Champions contro il Liverpool e poi avrà la semifinale di ritorno di coppa Italia contro il Milan. «L’Inter è l’unica impegnata ancora su tre fronti, anche se sarà difficilissimo passare il turno contro il Liverpool, e non avrà un calendario semplicissimo. Guardando le prossime tre partite con Torino, Fiorentina e Juventus direi che non saranno sicuramente partite facili, anche se in questo campionato si sono già viste tante sorprese», spiega Bagni che sottolinea l’abilità della società nerazzurra sul mercato estivo nella sostituzione di Lukaku e Hakimi. «Dumfries e Dzeko sono due ottimi acquisti, e importante è stato anche l’arrivo di Gosens a gennaio: l’Inter è riuscita a mantenere la stessa forza nell’organico riuscendo anche a piazzare due cessioni importanti da un punto di vista economico».

Il Mattino