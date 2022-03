Bagni: “Il Milan, giusto mix tra giovani di qualità ed esperienza”

La corsa scudetto entra nel vivo, parte la volata finale. Salvatore Bagni, ex centrocampista del Napoli la analizza. Di seguito il suo pensiero sul Milan di Pioli:

Il mix giusto tra giovani di qualità e giocatori di esperienza abituati a vincere. «L’apporto di giovani forti come Kalulu in difesa, Tonali a centrocampo e Leao in attacco è importantissimo per il gioco del Milan. E poi nei momenti importanti e nelle gare decisive conta l’esperienza di chi è abituato a vincere come Giroud che ha deciso la sfida del Maradona. E in questo senso importantissimo è anche il recupero di Ibrahimovic, un uomo squadra per la carica e le certezze che riesce a dare ai compagni, oltre che per le giocate individuali». Milan che ha chiuso gli scontri diretti, ha un calendario sulla carta più agevole, ma che i punti li ha persi contro le piccole. «Il Milan ogni tanto qualche partita l’ha sbagliata e questo potrebbe ancora capitare». Milan che però ha dimostrato contro le grandi e in una sfida scudetto come quella di domenica scorsa con il Napoli di avere carattere e personalità in partite di questo tipo. «Una squadra forte spinta al massimo da Pioli, un allenatore che ritengo straordinario e che sta facendo benissimo al Milan dopo avere già dimostrato il suo valore in passato in tante altre piazze di serie A».

Il Mattino