AdL e le nuove strategie di marketing

In casa Napoli, mentre da ieri si leccano le ferite, dopo la sconfitta interna contro il Milan, il presidente Aurelio De Laurentiis, cerca nuove strategie di marketing. Secondo le pagine della Gazzetta dello Sport, il patron del club azzurro è concentrato per cercare nuovi interlocutori e partner sul mercato americano. Un piano per far aumentare i ricavi. Ovviamente però fino a quando non ci saranno sviluppi sulla vicenda, si pensa al mercato estivo, dove si abbasserà il tetto ingaggi del 30%, quindi si pensa più a vendere che a comprare.

La Redazione