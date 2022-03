Addio Insigne, Viviano: “Via dall’Italia per non affrontare mai il Napoli”

Emiliano Viviano, ex portiere viola e blucerchiato, oggi in Turchia, è intervenuto sulla piattaforma di streaming Twitch a “Offside-Terzo Tempo”. Tra i vari argomenti toccati, anche l’addio al Napoli del capitano Lorenzo Insigne.

Viviano ha provato a immaginare i motivi che hanno portato all’addio tra il Napoli e Lorenzo Insigne: “Dopo tanti anni forse voleva provare una nuova esperienza, non c’era un grande dialogo con la società e per amore del Napoli è andato via dall’Italia, per evitare di affrontare la sua squadra del cuore. Fischi e critiche? Quando un giocatore dimostra di essere attaccato alla maglia le prestazioni passano in secondo piano, Lorenzo non ha mai avuto atteggiamenti fuori posto onorando sempre la sua squadra. Mancato rinnovo col Napoli? I matrimoni si fanno in due. Il Napoli, per quello che spende in confronto alle altre big italiane, sta facendo miracoli da tre/quattro anni a questa parte. Questi sono risultati eccezionali”.