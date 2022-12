UFFICIALE – Hellas Verona-Napoli, da oggi in vendita i biglietti. “Solite” restrizioni per i tifosi azzurri

Hellas Verona FC informa che i biglietti per Hellas Verona-Napoli, 29a giornata della Serie A TIM 2021/22 e in programma domenica 13 marzo (ore 15), allo stadio ‘Bentegodi’, saranno disponibili nei punti vendita Vivaticket e su vivaticket.com da lunedì 7 marzo (ore 10).

Informiamo i tifosi che intendono acquistare i biglietti online che gli unici siti ufficiali sono vivaticket.com e hellasverona.vivaticket.it. L’acquisto attraverso siti non autorizzati non potrà essere tutelato in caso di controversie.

Si ricorda che la normativa vigente impone l’obbligo di esibire la certificazione ‘Green Pass Rafforzato’ riportante il QR-Code necessario per la verifica al momento dell’ingresso. Tale certificazione è ottenibile esclusivamente da vaccinazione o guarigione dal COVID-19.

Si avvisa inoltre che, secondo D.L. n. 229 del 30/12/21, all’interno dello stadio tutti gli spettatori dovranno indossare obbligatoriamente mascherine di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2.

SETTORE OSPITI

In vendita da lunedì 7 marzo sul sito vivaticket.it o nei punti vendita Vivaticket presenti sul territorio nazionale consultabili QUI al costo di euro 25,00 (compresi diritti di prevendita).

Secondo quanto indicato dall’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive presso il Ministero dell’Interno con determina n.8 del 01/03/22, l’acquisto dei biglietti per i residenti nella regione Campania sarà limitato al solo settore Ospiti con obbligo di aver sottoscritto la tessera del tifoso della società S.S.C. Napoli, mentre non potranno acquistare altri settori sebbene in possesso della tessera.

I titoli d’ingresso saranno disponibili fino alle ore 19 di sabato 12 marzo.

Per motivi di ordine pubblico l’Hellas Verona consiglia l’acquisto di questo settore anche a tutti i tifosi del Napoli residenti in altre regioni; si avvisa inoltre che tale settore non è attrezzato ad ospitare persone con disabilità motorie.

