Fikayo Tomori, difensore del Milan, ha commentato così alla Domenica Sportiva, la vittoria della sua squadra sul Napoli al Maradona, specie sul fallo fatto su Osimhen, che Orsato non ha considerato rigore. “L’intervento su Osimhen è solo contatto come ce ne sono sempre in questo sport. Non è da rigore. Scudetto? Tre punti importanti. Siamo una squadra giovane che ha voglia di vincere. Possiamo e vogliamo fare di più”.