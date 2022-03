SERIE C FEMMINILE – Prima sconfitta stagione della capolista Chieti

Il Chieti femminile ieri ha affrontato in trasferta l’Apulia Trani e per la prima volta in stagione è stata sconfitta con il punteggio di 2-1. La squadra ospite va in vantaggio con il colpo di testa di Maknoun. Nel secondo tempo, pari della compagine abruzzese di Luisa Esposito che in girata supera il portiere delle pugliesi. L’Apulia però nel finale realizza il gol del successo con Rus che supera Falcocchia. Una sconfitta che non cambia molto la classifica del Chieti, visto che resta ancora prima e con un discreto margine.

Chieti calcio femminile – Falcocchia, Di Camillo Giada, Russo, Martella, Cutillo, Esposito L., Di Camillo Giulia, Stivaletta, Carnevale, Esposito V., Giuliani All. Di Camillo Lello.

La Redazione